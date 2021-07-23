В Бурятии взяли под стражу виновника гибели стажера полиции и пенсионера

Пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
Как стало известно «Номер один», в Бурятии взят под стражу виновник ДТП, которое произошло 11 июля на трассе Улан-Удэ – Кяхта недалеко от села Хурамша.
В то утро 30-летний водитель автомобиля «Тойота Виста» выехал на встречную полосу и врезался в «Жигули». В результате аварии погиб 61-летний водитель отечественного автомобиля и 22-летний пассажир «Висты». Известно, что погибший пассажир иномарки приходился братом водителю и работал стажером в полиции.
Судя по предъявленному обвинению – ст. 264 п. 6 ч «а» УК РФ – виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: скриншоты видео vk.com/dtp_03
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.