В районе Бурятии домашние собаки разорвали жеребенка

Теперь хозяину животных грозит судебное разбирательство

В Мухоршибирском районе республики в ночь с 16 на 17 июня две собаки разорвали маленького жеребенка. Об этом сообщила хозяйка погибшего животного в местной группе «Мухоршибирь-инфо 24/7». Инцидент произошел в селе Харашибирь на улице Иванова.- Уже нет сил, ни от кого нет помощи, только куда ни обращалась. Сначала разорвали ягненка, потом съели куриц, далее разорвали жеребенка. А что дальше? Ребенок не дай бог. Вот сейчас пишу (время 23.50 минут) от того, что проснулась от крика собак и лошади, у которой на глазах разорвали жеребенка. Вышла во двор - и снова свора собак, - рассказала местная жительница.Женщина добавила, что сильно боится за жизнь других своих животных.- Если пойти самой сейчас во двор к этому хозяину и перестрелять их, то меня обвинят. Как быть? Сейчас у меня поросята и теленок, где мне их держать, в доме? Молока не видели, так как вынуждены сдать теленка в стадо, - поделилась сельчанка.Как выяснилось, хозяин агрессивных собак знает о ситуации – весной этого года он уже был наказан решением административной комиссии района за то, что его собаки разорвали куриц. Тем не менее, держать животных на привязи он не посчитал нужным, и собаки выбираются на волю через задний двор, спокойно гуляя по улицам.Хозяйка жеребенка написала заявление в полицию. Погибшее животное сейчас осматривают ветеринары. На данный момент готовится обращение в администрацию поселения и района. Адрес владельца своры собак взят на контроль.Как сообщают в юридической службе администрации МО «Мухоршибирский район», действия хозяина (владельца) собак в данном случае можно квалифицировать по ст. 52 Закона РБ «Об административных правонарушениях» - допущение нападения домашнего животного на другое домашнее животное, повлекшего увечье или гибель последнего. Это влечет за собой только штраф в размере от 500 до 2000 тысяч рублей.Если будет доказано, что собаки беспрепятственно выбегают за пределы двора, владельца собак можно одновременно привлечь к ответственности по ст. 47.1. этого же закона за нарушение правил выгула домашних животных. Для физических лиц штраф по этой статье составляет от 3000 до 5000 тысяч рублей.фото: Мухоршибирь-инфо 24/7