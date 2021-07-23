В Бурятии на Селенге утонул мужчина с ребенком

Их тела пока не найдены





Сегодня на реке Селенга в районе станции Таловка Прибайкальского района опрокинулась лодка, в которой находились три человека. Как сообщили в МЧС Бурятии, женщина спаслась, выбравшись самостоятельно на берег, мужчина и ребенок пока не найдены.

«В настоящее время на место предполагаемого происшествия выдвинулись сотрудники полиции, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и инспекторы ГИМС. Обстоятельства дела проверяются», сообщили в МЧС.Фото: «Номер один»