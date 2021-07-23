В Бурятии мужчина серьезно пострадал от укуса змеи

Сельчанина доставили в больницу в тяжелом состоянии



Вечером 21 июля в Петропавловскую больницу доставили мужчину в тяжелом состоянии. Как отмечают в группе «Джида-инфо 24/7», пострадавший неоднократно терял сознание. Предположительно, сельчанина укусила гадюка в окрестностях села Верхний Торей.



- Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи удалось избежать необратимых последствий укуса змеи. На данный момент пациент переведен из реанимации в хирургическое отделение. Лечение получает в полном объеме, чувствует себя хорошо, - прокомментировал ситуацию главврач Петропавловской ЦРБ Вячеслав Цыденов.



Как отмечают в «Джиде-инфо 24/7», с начала года уже два жителя пострадали от укуса ядовитой змеи, причем оба случая произошли недалеко от Верхнего Торея.







фото: pixabay.com

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