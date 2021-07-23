В Улан-Удэ прохожие спасли тонущих в реке детей

Сейчас их жизни ничего не угрожает





Как сообщила уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина, сегодня в Улан-Удэ на реке Селенга в районе Центрального стадиона благодаря помощи прохожих удалось спасти двух тонущих детей.

По словам уполномоченной, дети осмотрены медиками, их жизни ничего не угрожает. С родителями, которые отпустили ребятишек одних на реку, будет проведена работа.Фото: pixabay.com