В Улан-Удэ прохожие спасли тонущих в реке детей

Сейчас их жизни ничего не угрожает
Как сообщила уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина, сегодня в Улан-Удэ на реке Селенга в районе Центрального стадиона благодаря помощи прохожих удалось спасти двух тонущих детей.
По словам уполномоченной, дети осмотрены медиками, их жизни ничего не угрожает. С родителями, которые отпустили ребятишек одних на реку, будет проведена работа.
Фото: pixabay.com
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