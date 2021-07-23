В Бурятии поперхнувшийся едой ребенок едва не умер от гипоксии

Для его спасения задействовали вертолет



22 июля Территориальный центр медицины катастроф эвакуировал ребенка из района Бурятии в Улан-Удэ.



Как сообщает ТЦМК, двухлетний ребёнок во время еды поперхнулся пищей. Родителям удалось освободить дыхательные пути, но за это время у ребёнка уже развилась гипоксия. В результате нехватки воздуха появились перебои в работе сердца. Ребёнок был экстренно госпитализирован в ближайшую больницу. После консультации с городскими медиками было принято решение об его транспортировке в ДРКБ. Для эвакуации задействовали вертолёт Ми-8, оснащенный медицинским модулем.



Фото: «Номер один»

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