В Бурятии мужчина обокрал бывшую возлюбленную

После ссоры улан-удэнец ушел в запой, а когда деньги закончились – обчистил квартиру женщины



Утром 19 июля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже от 43-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что её имущество – телевизор, медицинские приборы, утюг и две бензопилы – пропали из дома, пока она находилась в Курумканском районе у родственников. Следов взлома жилища потерпевшая не обнаружила. Ущерб составил около 40 тысяч рублей.



- Гражданка уточнила, что в ее отсутствие (а это почти два месяца) в доме проживал 36-летний сожитель, с которым ранее у них произошел конфликт. Однако на момент ее приезда мужчины в жилище не оказалось, - рассказали в ведомстве.



Спустя время полицейские задержали подозреваемого. Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления гражданин признался, что в течение месяца находился в запое. Когда деньги закончились, он похитил и сбыл технику: что-то сдал в ломбард, что-то – продал прохожим. В настоящее время сотрудниками полиции из скупки изъята бензопила.



Свою вину злоумышленник признал. Теперь за кражу бывшему влюбленному светит уголовка.







фото: pixabay.com

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