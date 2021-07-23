В Улан-Удэ стали известны подробности спасения тонущих девочек

В их спасении участвовали еще несколько мужчин





В Минспорте Бурятии сообщили подробности происшествия, случившегося сегодня днем на Селенге в районе Центрального стадиона. Как уже сообщал «Номер один» , там начали тонуть 11-летние девочки. К ним на помощь бросился прохожий, который стал вытаскивать детей из воды.

В Минспорте Бурятии уточнили, что в спасении участвовали еще несколько мужчин - сотрудники Центра спортивной подготовки Владимир Пьянников, Нямба Дагбаев, Лубсан Доржиев и сотрудник Дирекции спортивных сооружений Алексей Ганькин. Из своих кабинетов мужчины услышали крики о помощи, доносящиеся с Селенги.«Мы, не раздумывая, перепрыгнули через забор и бросились в реку и увидели тех, кто звал на помощь, - рассказывают мужчины. – Это были девочки 11 лет».На помощь девочкам к тому моменту уже подоспел проходивший мимо 27-летний горожанин по имени Дандар. К этому времени его силы были уже на исходе.«Счет шел на секунды, - признаются спасители. – Но именно благодаря этому молодому человеку удалось обойтись без жертв. Именно его решительность и действия не дали этой истории превратиться в трагедию».На вопрос, о чем думали во время спасения, заместитель директора ЦСП Владимир Пьянников ответил историей из жизни:«Мысль была только одна: лишь бы не было больше жертв. Переживал не только за девочек, но и за коллег, и за порядком обессилевшего Дандара. Когда мне было 10 лет, мой отец ринулся спасать одну девочку, а в этот момент вдалеке начала тонуть вторая. Спасение забирает очень много сил, тогда отец признался, что выжить ему при спасении второй девочки помогли мысли о сыне – обо мне. И поэтому сразу вспомнил эту историю».«Страшно только то, что дети сейчас где-то одни на речках и озерах. Без присмотра. Отдавайте детей на плавание по возможности и обязательно как можно чаще напоминайте им о правилах безопасности на воде», - просят они.Фото: Минспорт Бурятии