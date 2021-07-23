В Улан-Удэ водитель сбил фонарный столб, бросил машину и сбежал

Нарушителю грозит двойная ответственность



Ранним утром 23 июля в оперативно-диспетчерскую службу МБУ «Горсвет» поступила информация о ДТП – автомобиль сбил опору наружного освещения по дороге в аэропорт.

Специалисты ведомства оперативно убрали остатки сломанной опоры с проезжей части. Сейчас опора наружного освещения восстановлена, находившийся на ней светильник не пострадал.





«Водитель, сбивший опору уличного освещения, несёт «двойную» ответственность. В первую очередь – за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП. Во-вторых, нарушитель обязан возместить расходы за восстановление сбитой опоры», отметили в «Горсвете».



На сегодняшний день за год в Улан-Удэ невнимательными водителями была сбито 25 опор.



Фото: «Горсвет» На сегодняшний день за год в Улан-Удэ невнимательными водителями была сбито 25 опор.Фото: «Горсвет»

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