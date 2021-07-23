В Бурятии уволившегося чиновника настигло новое уголовное дело

Виктора Гуслякова привлекают за скандальные торги по онкодиспансеру



Следственный комитет Бурятии возбудил уголовные дела в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства правительства РБ (УКС) Виктора Гуслякова, а также главного инженера учреждения Вячеслава Семьинского. Они подозреваются в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Дело касается скандальной истории с торгами на строительство онкологического диспансера в Улан-Удэ, о странностях которых «Номер один» сообщал уже неоднократно

По версии следствия, летом 2019 года Управление капитального строительства провело конкурс на проведение общестроительных работ («инженерные сети») Республиканского онкологического диспансера. Начальная цена лота составила более 773 млн. рублей. В конкурсе приняли участие четыре компании. Одна из них по результатам торгов предложила цену почти на 122 млн. рублей ниже начальной и фактически стала победителем конкурса. Заключение с ней контракта помогло бы сэкономить значительный объем бюджетных денежных средств.



«Однако заявка данной организации по надуманным основаниям была отклонена организатором торгов, и победителем признана другая компания с более высоким ценовым предложением, с которой по указанию Гуслякова заключен государственный контракт (речь о компании «Бурятпроектреставрация» - прим. «Номер один»). Позже указанная сделка судом



В ведомстве также отметили, что в рамках уголовного дела будут проверены взаимоотношения подозреваемого чиновника и учредителей организации, в чьих интересах он совершил вышеуказанные действия.



«При установлении корыстной заинтересованности будет решен вопрос о дополнительной квалификации его действий по соответствующим статьям в сфере коррупции», добавили в Следкоме.



Напомним, начальником Управления капитального строительства Бурятии Виктор Гусляков был назначен в марте 2019 года. До этого он возглавлял проектную компанию в Улан-Удэ и региональную ассоциацию «Строители ТПП».



На новом месте работы Виктор Гусляков «прославился» рядом скандалов, а в августе 2020 года



Фото: пресс-служба правительства Бурятии По версии следствия, летом 2019 года Управление капитального строительства провело конкурс на проведение общестроительных работ («инженерные сети») Республиканского онкологического диспансера. Начальная цена лота составила более 773 млн. рублей. В конкурсе приняли участие четыре компании. Одна из них по результатам торгов предложила цену почти на 122 млн. рублей ниже начальной и фактически стала победителем конкурса. Заключение с ней контракта помогло бы сэкономить значительный объем бюджетных денежных средств.«Однако заявка данной организации по надуманным основаниям была отклонена организатором торгов, и победителем признана другая компания с более высоким ценовым предложением, с которой по указанию Гуслякова заключен государственный контракт (речь о компании «Бурятпроектреставрация» - прим. «Номер один»). Позже указанная сделка судом признана ничтожной . Однако до этого решения в рамках контракта Гусляков отдал распоряжение главному инженеру подписать представленные подрядчиком акты выполненных работ на сумму более 431 млн. рублей для их оплаты. В действительности, на момент подписания документов указанные работы оставались не выполненными и закончены значительно позже», - рассказали в Следственном комитете.В ведомстве также отметили, что в рамках уголовного дела будут проверены взаимоотношения подозреваемого чиновника и учредителей организации, в чьих интересах он совершил вышеуказанные действия.«При установлении корыстной заинтересованности будет решен вопрос о дополнительной квалификации его действий по соответствующим статьям в сфере коррупции», добавили в Следкоме.Напомним, начальником Управления капитального строительства Бурятии Виктор Гусляков был назначен в марте 2019 года. До этого он возглавлял проектную компанию в Улан-Удэ и региональную ассоциацию «Строители ТПП».На новом месте работы Виктор Гусляков «прославился» рядом скандалов, а в августе 2020 года уволился с поста директора учреждения. На тот момент в отношении него уже было возбуждено уголовное дело по статье «служебный подлог», причем связано оно было все с тем же онкодиспансером. Правда, экс-чиновник смог избежать сурового наказания. Он признал свою вину и в итоге отделался лишь судебным штрафом в размере 40 тысяч рублей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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