В Бурятии за минувшие выходные пять человек ранены в ДТП

Перевернулись три автомобиля
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, за прошедшие выходные в республике произошли 5 ДТП с пострадавшими. В них ранены 5 человек.
Подробности происшествий в Госавтоинспекции не уточнили. Известно лишь, что одно столкновение произошло в Кабанском районе, три автомобиля перевернулись (в Иволгинском, Прибайкальском и Кяхтинском районе), а одна машина слетела с трассы.
Фото: pixabay.com
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