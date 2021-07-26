26.07.2021
В Улан-Удэ засняли на видео «самую нежную драку»

В Улан-Удэ засняли на видео «самую нежную драку»

Кадры с нетрезвыми бойцами умилили горожан

В столице Бурятии на кадры анонимного автора попала драка двух мужчин во дворе жилого дома. Предположительно, оба героя в нетрезвом состоянии – сначала они готовятся к поединку, потом примеряют стойку боксеров, шатаясь, а в конце переходят на борьбу. Видео разместили в паблике «Аноним 03».

- Молодцы! Занимаются спортом! Возможно, готовятся к олимпиаде по боксу. Или по борьбе? – иронизирует автор. 



Видео рассмешило горожан и вместо негодования вызвало шквал умиления. Улан-удэнцы начали строить различные предположения в комментариях. 

- Руки в петли. Губы. Глаза в потолок… Это любовь, - пишет горожанка.

- Как нежно дерутся, как будто любовью занимаются. Ну, и ладно, главное, тепло одеты, - высказывается пользователь.

- Гладят друг друга! И так нежно, - добавляют в паблике. 

- Ложились тени, 
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья, - цитирует Бориса Пастернака улан-удэнец. 

- Для меня лучше уж так дерутся, чем «бить лежачего». Соперник лежит и ты ложись... Поговорить, - пишут в «Аноним 03».

- Техника бибипа «обнимашки», - шутит еще один горожанин.


фото и видео: Аноним 03
драка юмор


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