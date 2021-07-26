В Улан-Удэ засняли на видео «самую нежную драку»

Кадры с нетрезвыми бойцами умилили горожан
В столице Бурятии на кадры анонимного автора попала драка двух мужчин во дворе жилого дома. Предположительно, оба героя в нетрезвом состоянии – сначала они готовятся к поединку, потом примеряют стойку боксеров, шатаясь, а в конце переходят на борьбу. Видео разместили в паблике «Аноним 03».
- Молодцы! Занимаются спортом! Возможно, готовятся к олимпиаде по боксу. Или по борьбе? – иронизирует автор.
Видео рассмешило горожан и вместо негодования вызвало шквал умиления. Улан-удэнцы начали строить различные предположения в комментариях.
- Руки в петли. Губы. Глаза в потолок… Это любовь, - пишет горожанка.
- Как нежно дерутся, как будто любовью занимаются. Ну, и ладно, главное, тепло одеты, - высказывается пользователь.
- Гладят друг друга! И так нежно, - добавляют в паблике.
- Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья, - цитирует Бориса Пастернака улан-удэнец.
- Для меня лучше уж так дерутся, чем «бить лежачего». Соперник лежит и ты ложись... Поговорить, - пишут в «Аноним 03».
- Техника бибипа «обнимашки», - шутит еще один горожанин.
фото и видео: Аноним 03
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