В Улан-Удэ засняли на видео «самую нежную драку»

Кадры с нетрезвыми бойцами умилили горожан

В столице Бурятии на кадры анонимного автора попала драка двух мужчин во дворе жилого дома. Предположительно, оба героя в нетрезвом состоянии – сначала они готовятся к поединку, потом примеряют стойку боксеров, шатаясь, а в конце переходят на борьбу. Видео разместили в паблике «Аноним 03».- Молодцы! Занимаются спортом! Возможно, готовятся к олимпиаде по боксу. Или по борьбе? – иронизирует автор.Видео рассмешило горожан и вместо негодования вызвало шквал умиления. Улан-удэнцы начали строить различные предположения в комментариях.- Руки в петли. Губы. Глаза в потолок… Это любовь, - пишет горожанка.- Как нежно дерутся, как будто любовью занимаются. Ну, и ладно, главное, тепло одеты, - высказывается пользователь.- Гладят друг друга! И так нежно, - добавляют в паблике.- Ложились тени,Скрещенья рук, скрещенья ног,Судьбы скрещенья, - цитирует Бориса Пастернака улан-удэнец.- Для меня лучше уж так дерутся, чем «бить лежачего». Соперник лежит и ты ложись... Поговорить, - пишут в «Аноним 03».- Техника бибипа «обнимашки», - шутит еще один горожанин.фото и видео: Аноним 03