В Улан-Удэ стадо коров оккупировало детскую площадку

Сразу 22 животных паслись в одном из микрорайонов города



В Улан-Удэ в микрорайоне Сокол анонимный автор заснял у своего дома стадо коров. Животные, судя по кадрам, решили переночевать во дворе жилого дома прямо на детской площадке. Фото появилось в местном паблике «Аноним 03».



- Поселок Сокол, детская площадка, 22 коровы. Завтра детям придется играть в говне, - высказался неизвестный.



Пост с коровами вызвал дискуссию.



- На позитиве, зато клумбы удобрены, - иронизируют горожане.



- Ну, ходят да ходят по двору, на школьников не бросаются, людей не кушают, - высказываются под постом.



- Хорошо же, зато травы не будет, соответственно мошкары и прочих кусачих. Автор, утром выйди с лопатой и убери навоз, заодно клумбы удобри - доброе дело сделай, - пишут в комментариях.







«По правилам благоустройства на территории Улан-Удэ запрещен выпас и нахождение скота и домашней птицы на придомовых территориях многоквартирных домов, в полосе отвода автомобильных и железных дорог. Также в парках, скверах, городских лесах, в рекреационных зонах города и в других общественных местах, не отведенных для этих целей. Нельзя оставлять без присмотра скота или домашней птицы, действие которых создают помехи движению транспортных средств, наносят вред зеленым насаждениям, дорожным покрытиям и вызывают загрязнение территории города», - предупреждают в мэрии.





фото: Аноним 03 В Улан-Удэ в микрорайоне Сокол анонимный автор заснял у своего дома стадо коров. Животные, судя по кадрам, решили переночевать во дворе жилого дома прямо на детской площадке. Фото появилось в местном паблике «Аноним 03».- Поселок Сокол, детская площадка, 22 коровы. Завтра детям придется играть в говне, - высказался неизвестный.Пост с коровами вызвал дискуссию.- На позитиве, зато клумбы удобрены, - иронизируют горожане.- Ну, ходят да ходят по двору, на школьников не бросаются, людей не кушают, - высказываются под постом.- Хорошо же, зато травы не будет, соответственно мошкары и прочих кусачих. Автор, утром выйди с лопатой и убери навоз, заодно клумбы удобри - доброе дело сделай, - пишут в комментариях. Напомним , в столице Бурятии горожане не раз становились свидетелями выпаса коров и лошадей, однако такого большого количества животных за раз еще не фиксировалось. В мэрии города уже неоднократно предупреждали, что будут штрафовать владельцев скота, которые отпускают животных на выпас на придомовые и общественные территории.«По правилам благоустройства на территории Улан-Удэ запрещен выпас и нахождение скота и домашней птицы на придомовых территориях многоквартирных домов, в полосе отвода автомобильных и железных дорог. Также в парках, скверах, городских лесах, в рекреационных зонах города и в других общественных местах, не отведенных для этих целей. Нельзя оставлять без присмотра скота или домашней птицы, действие которых создают помехи движению транспортных средств, наносят вред зеленым насаждениям, дорожным покрытиям и вызывают загрязнение территории города», - предупреждают в мэрии.фото: Аноним 03

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