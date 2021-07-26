В Улан-Удэ стадо коров оккупировало детскую площадку

Сразу 22 животных паслись в одном из микрорайонов города
В Улан-Удэ в микрорайоне Сокол анонимный автор заснял у своего дома стадо коров. Животные, судя по кадрам, решили переночевать во дворе жилого дома прямо на детской площадке. Фото появилось в местном паблике «Аноним 03».
- Поселок Сокол, детская площадка, 22 коровы. Завтра детям придется играть в говне, - высказался неизвестный.
Пост с коровами вызвал дискуссию.
- На позитиве, зато клумбы удобрены, - иронизируют горожане.
- Ну, ходят да ходят по двору, на школьников не бросаются, людей не кушают, - высказываются под постом.
- Хорошо же, зато травы не будет, соответственно мошкары и прочих кусачих. Автор, утром выйди с лопатой и убери навоз, заодно клумбы удобри - доброе дело сделай, - пишут в комментариях.
Напомним, в столице Бурятии горожане не раз становились свидетелями выпаса коров и лошадей, однако такого большого количества животных за раз еще не фиксировалось. В мэрии города уже неоднократно предупреждали, что будут штрафовать владельцев скота, которые отпускают животных на выпас на придомовые и общественные территории.
«По правилам благоустройства на территории Улан-Удэ запрещен выпас и нахождение скота и домашней птицы на придомовых территориях многоквартирных домов, в полосе отвода автомобильных и железных дорог. Также в парках, скверах, городских лесах, в рекреационных зонах города и в других общественных местах, не отведенных для этих целей. Нельзя оставлять без присмотра скота или домашней птицы, действие которых создают помехи движению транспортных средств, наносят вред зеленым насаждениям, дорожным покрытиям и вызывают загрязнение территории города», - предупреждают в мэрии.
фото: Аноним 03
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