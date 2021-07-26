Бывший министр правительства Бурятии избежал наказания

Уголовное дело в отношении Юрия Сафьянова прекращено



Как стало известно «Номер один», в Улан-Удэ суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего министра природных ресурсов Бурятии Юрия Сафьянова. Причина – истечение сроков давности уголовного преследования.

Напомним, экс-чиновника



По данным источников, Юрий Сафьянов признал вину и компенсировал ущерб. В связи с прекращением уголовного дела юридически он будет считаться несудимым.



Ранее в Улан-Удэ осудили бывшего руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии (РАЛХ) Алексея Щепина. Его



Фото: «Номер один» Напомним, экс-чиновника обвиняли в халатности . «В ходе расследования установлено, что при исполнении государственного контракта в 2015 году Сафьянов, ненадлежащим образом выполняя свои обязанности, принял некачественно изготовленную рабочую (техническую) документацию, что повлекло неэффективное расходование 7 миллионов рублей», - сообщили ранее «Номер один» в Следственном комитете Бурятии.По данным источников, Юрий Сафьянов признал вину и компенсировал ущерб. В связи с прекращением уголовного дела юридически он будет считаться несудимым.Ранее в Улан-Удэ осудили бывшего руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии (РАЛХ) Алексея Щепина. Его признали виновным в «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Экс-чиновника приговорили к 4 годам лишения свободы условно и лишили права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года. Однако в связи с истечением срока давности его освободили от наказания.Фото: «Номер один»

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.