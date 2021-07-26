26.07.2021
В Бурятии двухлетний ребенок утонул в бочке

В Бурятии двухлетний ребенок утонул в бочке

Трагедия произошла накануне вечером в Кижингинском районе

В селе Загустай Кижингинского района накануне вечером утонул двухлетний ребенок. Об этом сообщили в местной группе «Хоринск-инфо 24/7». Как сообщили в местном отделе полиции, двухлетний малыш упал в бочку. 

-  Призываем не оставлять детей без присмотра, ведь в силу своего возраста дети не отдают отчёт своим действиям. В связи с участившимися случаями гибели детей по неосторожности просим родителей контролировать детей вблизи водоёмов, бочек с водой на огородах, и т.д. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали ситуацию в ОВД по Хоринскому району.

В Следственном комитете РБ пообещали прокомментировать подробности происшествия позднее.



фото: pixabay.com
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