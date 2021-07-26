Житель Улан-Удэ из-за очереди в больницу лишился телефона

В ожидании приема горожанин заснул в машине, проспав кражу



Днем 20 июля в полицию Советского района поступило заявление о краже от 26-летнего горожанина. Молодой человек рассказал, что приехал в медучреждение на улице Батожабая, чтобы пройти флюорографию. Однако ввиду скопления посетителей решил подождать своей очереди в автомашине.



- Открыв окна автомобиля, гражданин уснул. А когда проснулся, обнаружил, что на приборной панели отсутствует сотовый телефон, - рассказали в МВД Бурятии.



Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого – им оказался 37-летний улан-удэнец, ранее судимый за имущественные преступления. Гаджет полицейские изъяли. На краже телефона злоумышленник не остановился: с помощью мобильного банка он перевел себе через сторонние счета чужие деньги – всего семь тысяч рублей, которые потратил на распитие спиртного. Нигде не работает. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.



- МВД Бурятии призывает граждан быть более внимательными к своему имуществу и не оставлять ценные вещи на видных местах, - подметили в ведомстве.







фото: pixabay.com

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