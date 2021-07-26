В Улан-Удэ ищут тело утонувшего мужчины

Несчастный случай произошел на Селенге 25 июля



Поисково-спасательная служба Управления по ЧС администрации Улан-Удэ ведет поиски тела мужчины, утонувшего на Селенге 25 июля. Основная примета 32-летнего погибшего – многочисленные татуировки на теле.

Управление напоминает жителям столицы Бурятии о необходимости строгого соблюдения правил поведения на реках.



«В связи с тем, что на сегодняшний момент наблюдается высокий уровень воды на Селенге и Уде и усиление течения, на водных артериях необходимо соблюдать осторожность при купании», отмечается в сообщении ведомства.



Фото: МЧС Бурятии Управление напоминает жителям столицы Бурятии о необходимости строгого соблюдения правил поведения на реках.«В связи с тем, что на сегодняшний момент наблюдается высокий уровень воды на Селенге и Уде и усиление течения, на водных артериях необходимо соблюдать осторожность при купании», отмечается в сообщении ведомства.Фото: МЧС Бурятии

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