В Улан-Удэ ищут тело утонувшего мужчины

Несчастный случай произошел на Селенге 25 июля
Поисково-спасательная служба Управления по ЧС администрации Улан-Удэ ведет поиски тела мужчины, утонувшего на Селенге 25 июля. Основная примета 32-летнего погибшего – многочисленные татуировки на теле.
Управление напоминает жителям столицы Бурятии о необходимости строгого соблюдения правил поведения на реках.
«В связи с тем, что на сегодняшний момент наблюдается высокий уровень воды на Селенге и Уде и усиление течения, на водных артериях необходимо соблюдать осторожность при купании», отмечается в сообщении ведомства.
Фото: МЧС Бурятии
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