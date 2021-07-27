В Бурятии безработный сельчанин пытался разжиться золотом

Мужчина проник на золотодобывающий карьер с металлоискателем и киркой
Вчера ночью в поселке Багдарин Баунтовского района на пульт вневедомственной охраны поступил вызов с объекта золотодобывающей компании. Прибывшему наряду Росгвардии сторож предприятия сообщил, что увидел в свете фар работающего бульдозера силуэт прячущегося человека.
Росгвардейцы обошли территорию карьера и увидели постороннего на участке, где велась разработка золотоносной породы. Правоохранители скрытно спустились на участок, где заметили мужчину с металлоискателем и киркой. Подозреваемого задержали.
При личном досмотре в его кармане была найдена пластиковая емкость с небольшим куском металла желтого цвета массой около 1,5 граммов.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии, задержанным оказался безработный ранее судимый 36-летний местный житель. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Фото: Росгвардия Бурятии
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.