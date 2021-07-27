В Бурятии бездомный 5 часов лежал на дороге в ожидании помощи

У мужчины был пробит мочевой пузырь и шла кровь



Панк-певица и руководитель бурятского регионального отделения партии «Яблоко» Наталья Семенова на своей странице в Фейсбуке разместила тревожное видео. По словам Натальи, проезжая по федеральной трассе, недалеко от кафе Багульник она обнаружила лежащего на дороге мужчину.



- Обнаружили мужчину, лежащего на обочине. Он сказал, что ждёт машину соцзащиты из Кабанска. У мужчины пробит мочевой пузырь, течёт кровь! Мужик трезвый. Ждёт помощи, по его словам 5 часов. Со слов мужика, скорая приезжала, посмотрела и уехала, - сообщила Наталья Семенова.



На видео видно, как мужчина лежит на асфальте и держится за живот. На вопрос, обращался ли он за помощью, отвечает, что приезжала «скорая» и уехала.



- «Скорая» подъезжала, они мне сказали: «С этого места никуда не уходи, на этом месте будь, селенгинская машина придет. Они, видать, звонили им уже, в нашу соцзащиту поселковую. «За тобой машина оттуда придет». Уже часов 5 прошло или 4, где-то так, - рассказывает мужчина.



Судя по видео, мужчина без определенного места жительства самовольно покинул местный пансионат. Он пожаловался, что условия в соцучреждении были тяжелые, в связи с чем он решил пешком пойти до Селенгинска.



По словам Натальи, в итоге «скорая» все же приехала и забрала мужчину.





фото: скриншот из видео

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