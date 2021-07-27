В Бурятии спасатели 10 км несли пострадавшую туристку на носилках

Улан-удэнка во время пешего похода сломала ногу

Зарегистрированная группа туристов из города Улан-Удэ в составе 11 человек совершала пешее путешествие первой категории сложности по маршруту поселок Баргузин – долина реки Гремячая – долина реки Большой Чивыркуй – Чивыркуйский залив. 25 июля одна из участниц травмировала ногу.Спасателям Усть-Баргузинского подразделения БПСО звонок поступил воскресным вечером. Руководитель группы с трудом нашел сигнал сотовой связи и сообщил, что 47-летняя женщина, предположительно, сломала ногу, передвигаться самостоятельно не может. Для оказания помощи из поселка Усть-Баргузин выехали шесть спасателей на автомобиле «УАЗ».- Мы прибыли к началу тропы в сумерках, решили начать движение с рассветом. В 4 утра вышли и в 6.40 на перевале обнаружили пострадавших. Участники группы грамотно оказали первую помощь травмированной женщине. Мы проверили её состояние, зафиксировали на носилках «Парамедик» и приступили к транспортировке по тропе вниз, к дороге. Около 10 км мы прошли за 4 часа, далее на автомобиле «УАЗ» доставили пострадавшую в центральную районную больницу поселка Баргузин, - рассказал руководитель работ, спасатель 1 класса Александр Борисов.фото: Байкальский поисково-спасательный отряд