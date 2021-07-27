В национальном парке Бурятии потушили грозовой пожар

Горение обнаружили при плановом облете местности





В национальном парке «Тункинский» потушили очередной грозовой пожар. Как сообщают в группе сообщества, на территории национального парка установлен третий класс пожароопасности.



- 25 июля в 14-30 ч. ФБУ «Авиалесохрана» при плановом облете был обнаружен грозовой пожар на территории Зун-Муринского инспекторского участка. На тушении были задействованы 6 пожарных-десантника и один вертолет, - рассказали в ведомстве.







На следующий день в 11:30 пожар на площади 2,3 гектара был локализован, кромка обработана, оставались несколько очагов горения внутри пожара. И уже к 14:00 горение удалось полностью ликвидировать, не дав огню распространиться дальше.







фото: Национальный парк "Тункинский" В национальном парке «Тункинский» потушили очередной грозовой пожар. Как сообщают в группе сообщества, на территории национального парка установлен третий класс пожароопасности.- 25 июля в 14-30 ч. ФБУ «Авиалесохрана» при плановом облете был обнаружен грозовой пожар на территории Зун-Муринского инспекторского участка. На тушении были задействованы 6 пожарных-десантника и один вертолет, - рассказали в ведомстве.На следующий день в 11:30 пожар на площади 2,3 гектара был локализован, кромка обработана, оставались несколько очагов горения внутри пожара. И уже к 14:00 горение удалось полностью ликвидировать, не дав огню распространиться дальше.фото: Национальный парк "Тункинский"

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