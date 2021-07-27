Дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Бурятии

Местные жители обеспокоились – над районом республики навис смог
Жители Хоринского района обеспокоились смогом, нависшим над поселениями. Об этом сообщили в местной группе «Хоринск-инфо 24/7».
- Хотелось бы узнать, с чем связана такая задымленность в нашем районе? Даже солнце красное. Обычно сопки видно, - пишет сельчанка.
Как выяснилось, смог в Бурятии образовался из-за лесных пожаров в соседнем регионе.
- Это дым с Якутии. На сегодняшний день возгораний и действующих пожаров на территории Хоринского района нет, - прокомментировал Алексей Сапунов, консультант по делам ГОиЧС Администрация МО «Хоринский район».
Напомним, лесные пожары в Якутии взволновали всю страну. По данным Авиалесоохраны, с начала пожароопасного сезона на территории соседнего региона зарегистрировано 1 227 природных пожаров. Как сообщили в МЧС по Якутии, подавляющее количество природных пожаров происходит из-за прохождения грозовых фронтов (1 077 из 1227 пожаров).
фото: Хоринск-инфо 24/7
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