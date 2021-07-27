В Бурятии найдены останки пилотов и пассажиров пропавшего год назад Ан-2

Тела переданы на экспертизу



Сотрудники Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте провели осмотр места авиакатастрофы самолета Ан-2, пропавшего год назад в Тункинском районе Бурятии.

«Обнаружены останки тел членов экипажа и пассажиров. Они направлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской и генотипоскопической экспертиз», сообщили в следственном ведомстве.



Как сообщал «Номер один», 24 июля вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение от тургруппы, находящейся на маршруте, о том, что в горах



Напомним, самолет Ан-2 вылетел из поселка Кырен 19 июля 2020 года, после чего пилоты не вышли на связь. На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира. Они совершали облет территории Тункинского и Окинского районов Бурятии с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от шелкопряда. Поиски пропавшего самолета и людей продолжались несколько месяцев, однако результатов не дали.



По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».



Фото: russianstock.ru «Обнаружены останки тел членов экипажа и пассажиров. Они направлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской и генотипоскопической экспертиз», сообщили в следственном ведомстве.Как сообщал «Номер один», 24 июля вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение от тургруппы, находящейся на маршруте, о том, что в горах обнаружены обломки самолета . Неустановленный самолет находится на перевале «Байконур» в 27 км от поселка Кырен Тункинского района на склоне над озером Билюты, рассказали в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.Напомним, самолет Ан-2 вылетел из поселка Кырен 19 июля 2020 года, после чего пилоты не вышли на связь. На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира. Они совершали облет территории Тункинского и Окинского районов Бурятии с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от шелкопряда. Поиски пропавшего самолета и людей продолжались несколько месяцев, однако результатов не дали.По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».Фото: russianstock.ru

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