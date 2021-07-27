В Бурятии районные власти отдали уникальный природный объект под застройку

Такой «щедростью» от администрации заинтересовалась природоохранная прокуратура





В республике выявлено незаконное распоряжение землей в дельте Селенги. Сотрудники Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой установили, что в марте 2021 года администрация Кабанского района предоставила лицам в пользование земельный участок в дельте р. Селенги под размещение лодочной станции. На момент проверки уже возведен ряд хозяйственных строений, что противоречит режиму охраны ценной территории.



- Дельта Селенги - крупнейшая внутренняя дельта планеты, она является практически единственной крупной пресноводной дельтой в мире и включена в список уникальных природных объектов, а также в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Роль ее для живых организмов переоценить невозможно. Она поддерживает численность нескольких сотен видов птиц. Сама по себе представляет неповторимое зрелище – это разветвленная сеть протоков с участками суши, которые являются нетронутыми природными территориями, - отмечают в ведомстве.



Размещение в дельте каких-либо строений негативно влияет на водный объект, способствуя его загрязнению, распоряжаться такой территорией муниципалитет не вправе.



- Более того, предоставленный земельный участок расположен ниже среднего многолетнего уровня реки и фактически покрывается водой, поэтому подлежит отнесению к категории земель водного фонда, находящихся в федеральной собственности, - отметили в Восточно-Байкальской природоохранной прокуратуре.



Прокурор вынес главе районной администрации предоставление с требованием отменить данной постановление, а также принять меры, чтобы впредь подобных нарушений не возникало. Органами контроля будет решен вопрос о дальнейшей судьбе возведенных объектов.





фото: Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура

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