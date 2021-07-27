В Улан-Удэ горожанку обворовал закадычный друг

Из-за долгого запоя мужчина не вспомнил, куда дел украденный гаджет



В отдел полиции с заявлением о краже обратилась 44-летняя горожанка. Женщина поделилась, что распивала спиртное в компании давнего знакомого. Однако, после застолья горожанка обнаружила, что у нее пропал мобильный телефон и банковская карта. При этом, с ее электронного счета кто-то списал 50 тысяч рублей. Увы, вместе с имуществом из арендованной на сутки квартиры под утро исчез и старый приятель.



В итоге, женщина безуспешно пыталась выйти на связь с другом в течение двух недель, а после решилась обратиться в полицию.



- Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого – ранее не судимого 49-летнего мужчину. В силу длительного распития спиртного улан-удэнец не помнил, как распорядился с гаджетом, но признался в хищении с карты денежных средств, - рассказали в МВД Бурятии.



Вдобавок выяснилось, что «друг» уже не раз пользовался банковской картой женщины так как знал ее пароль. Мужчина обналичил часть денег, а другую перевел на свою карту и успел растратить. За кражу на улан-удэнца возбудили уголовное дело. Следствие продолжается.







фото: pixabay.com

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