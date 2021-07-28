В Бурятии три человека едва не погибли в подожженной квартире

Неизвестные подпалили входную дверь в жилище





Утром 26 июля на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме в Гусиноозерске. На момент прибытия огнеборцев горела входная дверь одной из квартир. Проникнув в помещение, пожарные обнаружили внутри трех человек, один из которых был маломобильный мужчина. Спасатели вынесли его и вывели ещё двоих на свежий воздух. Никто не пострадал.





Возгорание быстро потушили. Как сообщили в МЧС Бурятии, причиной пожара стал поджог.Фото: МЧС Бурятии