В Бурятии три человека едва не погибли в подожженной квартире

Неизвестные подпалили входную дверь в жилище
Утром 26 июля на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме в Гусиноозерске. На момент прибытия огнеборцев горела входная дверь одной из квартир. Проникнув в помещение, пожарные обнаружили внутри трех человек, один из которых был маломобильный мужчина. Спасатели вынесли его и вывели ещё двоих на свежий воздух. Никто не пострадал.
Возгорание быстро потушили. Как сообщили в МЧС Бурятии, причиной пожара стал поджог.
Фото: МЧС Бурятии
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