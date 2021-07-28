Молодой улан-удэнец обобрал до нитки родителей своей возлюбленной

Парень похитил у родителей деньги и имущество на 150 тысяч рублей





Полиция Улан-Удэ завершила расследование уголовных дел, возбужденных в отношении 20-летнего неработающего горожанина. Он обвиняется в кражах и мошенничестве.

В марте-апреле 2021 года улан-уденец дополнил свою криминальную историю серией мошенничеств. Найдя на одной из интернет-площадок объявления о сдаче в аренду различных устройств, он взял у граждан игровые приставки, отбойный молоток, пылесос и впоследствии сдал их в ломбард, а деньги потратил. После того, как арендатор перестал выходить на связь, пострадавшие обратились в полицию. Общий ущерб от его противоправной деятельности составил около 420 тысяч рублей.





Как сообщили в МВД Бурятии, в 2020 году парень проживал совместно с девушкой. Имея доступ к телефонам её родителей, обвиняемый перевел себе 120 тысяч рублей с банковского счета матери девушки и впоследствии еще 16 тысяч рублей со счета её отца. Почувствовав безнаказанность, он продолжил обворовывать родственников своей возлюбленной, украв у них видеокамеру и ювелирные украшения на общую сумму 24 тысячи рублей. Похищенное имущество злоумышленник сдавал в ломбард, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.В апреле злоумышленника задержали и взяли под стражу. Большую часть похищенного имущества удалось найти в ломбардах и вернуть владельцам.В настоящее время уголовные дела в отношении парня переданы на рассмотрение в суд.Фото: «Номер один», МВД Бурятии