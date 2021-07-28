В Улан-Удэ вор пытался удрать от росгвардейцев на украденном велосипеде

Мужчина угнал транспорт, оставленный хозяйкой у магазина





Как сообщили в Росгвардии Бурятии, кража произошла возле магазина в 111-м квартале Улан-Удэ. Мужчина, увидел возле торговой точки оставленный без присмотра велосипед, решил угнать его. Он вскрыл запирающее устройство, сел на велосипед и уехал. Выйдя из магазина и обнаружив пропажу, хозяйка транспорта сразу обратилась к правоохранителям.

Недалеко от места кражи автопатруль Росгвардии заметил молодого мужчину на подходящем под описание велосипеде. При виде силовиков велосипедист быстро развернулся и попытался скрыться во дворах. После непродолжительной погони мужчину задержали. Молодой человек неуверенно сообщил, что это его велосипед, однако не смог правильно назвать ни его марку, ни дату и место покупки.Задержанного 25-летнего улан-удэнца доставили в полицию. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Велосипед стоимостью более 15 тысяч рублей возвращен владелице, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии