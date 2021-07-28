В Бурятии прохожий вытащил из реки тонущую девочку

Сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии



Днем 27 июля в Муйском районе при купании на реке Муя начала тонуть 11-летняя девочка. Как сообщили в МЧС Бурятии, очевидцем происшествия стал мужчина. Он быстро сориентировался, бросился на помощь, вынес ребенка на берег и до приезда врачей пытался оказать девочке первую помощь.

Прибывшие медики доставили пострадавшую в районную больницу. Сейчас девочка находится в крайне тяжелом состоянии.



Как отметили в МЧС Бурятии, ребенок находился на берегу реки вместе со своими сверстниками, без присмотра взрослых.



Напомним, на минувшей неделе на Селенге в Улан-Удэ



Фото: МЧС Бурятии Прибывшие медики доставили пострадавшую в районную больницу. Сейчас девочка находится в крайне тяжелом состоянии.Как отметили в МЧС Бурятии, ребенок находился на берегу реки вместе со своими сверстниками, без присмотра взрослых.Напомним, на минувшей неделе на Селенге в Улан-Удэ едва не утонули несколько девочек. Их спас случайный прохожий, на помощь к которому пришли сотрудники Центра спортивной подготовки и Дирекции спортивных сооружений.Фото: МЧС Бурятии

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