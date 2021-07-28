В Бурятии пьющий водитель разбился, не дождавшись суда

Мужчина врезался в дерево, теперь он в больнице





Проблема пьянства за рулем вызывает все большую особую обеспокоенность МВД Бурятии. По информации ГИБДД, за январь-июнь 2021 года выявлено 789 водителей, повторно севших за руль автотранспорта в состоянии опьянения . Эта на 25,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Так, днем 16 июля в селе Илька 34-летний водитель «Тойоты Креста», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в дерево. Мужчина получил травмы и попал в больницу. Как отметили в МВД, для пострадавшего это уже четвертый факт вождения в нетрезвом виде. В декабре 2019 года за данное нарушение он был привлечен к административной ответственности, а в июне 2020 года – уже к уголовной. В марте 2021 года история повторилась – мужчина вновь попался за рулем в пьяном виде.18 июля аналогичный инцидент произошел с 35-летней жительницей Иволгинского района. Автомашина «Хонда Рафага», за управлением которой находилась гражданка, была остановлена сотрудниками ДПС на трассе Улан-Удэ - Кяхта. Женщина была пьяна, результат освидетельствования составил 1,03 мг/л. Полицейским сельчанка рассказала, что отдыхала с гостями и после распития 1,5 литра вина решила покататься. При этом мать двух детей села за руль, будучи беременной третьим ребенком.Как выяснилось, 26 января женщина уже привлекалась к административной ответственности за пьяное вождение. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Сейчас решается вопрос о ее привлечении к уголовной ответственности. Кроме того, информация о женщине передана в подразделение по делам несовершеннолетних для проведения проверки по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.Всего за 6 месяцев этого года сотрудники ГИБДД Бурятии задержали и привлекли к административной ответственности более четырех тысяч пьяных водителей. Из 376 аварий, зарегистрированных на дорогах региона, по вине пьяных водителей совершено 76, в результате 17 человек погибли и 101 человек получил ранения.Фото: «Номер один»