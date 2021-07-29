Житель Бурятии стал инвалидом по вине полицейского

Компенсацию за тяжелые травмы, полученные пострадавшим, суд оценил в 200 тысяч



Верховный суд Бурятии частично удовлетворил иск мужчины, получившего травму в ДТП с участием полицейского. Суд вдвое увеличил сумму компенсации морального вреда, которое ему будет обязан выплатить Иволгинский отдел полиции.

Как следует из материалов дела, 6 сентября 2019 года на перекрёстке дорог сел Иволгинск, Каленово и Верхняя Иволга произошло ДТП. Его виновником стал инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД МВД РФ по Иволгинскому району. В нарушении правил, он не уступил дорогу автомобилю, движущемуся справа. В результате столкновения истец получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также закрытый перелом костей таза.



Мужчина перенес 4 операции и из-за болей постоянно вынужден принимать обезболивающие препараты, вследствие чего у него образовался гастрит. Ему до сих пор больно ходить. В результате полученной травмы пострадавший признан инвалидом 3-й группы.



В отношении устроившего ДТП инспектора возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Суд признал его виновным и приговорил к 10 месяцам ограничения свободы.



Пострадавший решил обратиться в суд с заявлением о взыскании компенсации морального вреда, который он оценил в миллион рублей. В качестве ответчиков выступили теперь уже бывший инспектор ГИБДД, МВД Бурятии, МВД РФ и ОМВД РФ по Иволгинскому району. Из всех перечисленных иск частично признал лишь виновный в аварии инспектор. Представитель МВД Бурятии и МВД РФ заявил, что отвечать за ДТП должен Иволгинский отдел полиции, а те, в свою очередь, «перевели стрелки» на инспектора. При этом все ответчики посчитали заявленный размер компенсации завышенным.



Рассмотрев дело, Иволгинский райсуд постановил удовлетворить иск частично. С ОМВД РФ по Иволгинскому району в пользу пострадавшего мужчины было взыскано 100 тысяч рублей.



Решение райсуда обжаловали обе стороны. Полицейские просили снизить сумму компенсации, поскольку она «не отвечает требованиям разумности и справедливости». Истец, в свою очередь, просил Верховный суд удовлетворить его требования в полном объеме. Его поддержал прокурор, указавший, что присужденная пострадавшему сумма «является необоснованной и заниженной, суд не в полной мере учел фактические обстоятельства причинения истцу моральных и физических страданий».



Рассмотрев апелляционные жалобы, Верховный суд Бурятии пришел к выводу, что при принятии решения районный суд не учел все последствия травмы для пострадавшего. В итоге решение райсуда было изменено, а размер компенсации увеличен до 200 тысяч рублей.



Отметим, это уже не первое ДТП, устроенное полицейским из Иволгинского отдела. Весной этого года многодетной матери, сбитой сотрудником этого отдела на пешеходном переходе в Улан-Удэ,



Фото: «Номер один» Как следует из материалов дела, 6 сентября 2019 года на перекрёстке дорог сел Иволгинск, Каленово и Верхняя Иволга произошло ДТП. Его виновником стал инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД МВД РФ по Иволгинскому району. В нарушении правил, он не уступил дорогу автомобилю, движущемуся справа. В результате столкновения истец получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также закрытый перелом костей таза.Мужчина перенес 4 операции и из-за болей постоянно вынужден принимать обезболивающие препараты, вследствие чего у него образовался гастрит. Ему до сих пор больно ходить. В результате полученной травмы пострадавший признан инвалидом 3-й группы.В отношении устроившего ДТП инспектора возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Суд признал его виновным и приговорил к 10 месяцам ограничения свободы.Пострадавший решил обратиться в суд с заявлением о взыскании компенсации морального вреда, который он оценил в миллион рублей. В качестве ответчиков выступили теперь уже бывший инспектор ГИБДД, МВД Бурятии, МВД РФ и ОМВД РФ по Иволгинскому району. Из всех перечисленных иск частично признал лишь виновный в аварии инспектор. Представитель МВД Бурятии и МВД РФ заявил, что отвечать за ДТП должен Иволгинский отдел полиции, а те, в свою очередь, «перевели стрелки» на инспектора. При этом все ответчики посчитали заявленный размер компенсации завышенным.Рассмотрев дело, Иволгинский райсуд постановил удовлетворить иск частично. С ОМВД РФ по Иволгинскому району в пользу пострадавшего мужчины было взыскано 100 тысяч рублей.Решение райсуда обжаловали обе стороны. Полицейские просили снизить сумму компенсации, поскольку она «не отвечает требованиям разумности и справедливости». Истец, в свою очередь, просил Верховный суд удовлетворить его требования в полном объеме. Его поддержал прокурор, указавший, что присужденная пострадавшему сумма «является необоснованной и заниженной, суд не в полной мере учел фактические обстоятельства причинения истцу моральных и физических страданий».Рассмотрев апелляционные жалобы, Верховный суд Бурятии пришел к выводу, что при принятии решения районный суд не учел все последствия травмы для пострадавшего. В итоге решение райсуда было изменено, а размер компенсации увеличен до 200 тысяч рублей.Отметим, это уже не первое ДТП, устроенное полицейским из Иволгинского отдела. Весной этого года многодетной матери, сбитой сотрудником этого отдела на пешеходном переходе в Улан-Удэ, присудили компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.Фото: «Номер один»

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