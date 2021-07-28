Власти Бурятии решили не тушить лесной пожар в Окинском районе

Затраты на его ликвидацию могут превысить возможный ущерб





Сегодня в Бурятии прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством зампреда правительства Петра Мордовского. Одним из рассматриваемых вопросов стал лесной пожар в Окинском районе, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Выступивший по этому поводу руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов сообщил, что лесной пожар находится в труднодоступной местности, где отсутствуют дороги. Применение сил и средств пожаротушения там невозможно. Поскольку угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, а затраты на тушение могут превысить ущерб от пожара, чиновник предложил не предпринимать попыток по его ликвидации.Комиссия это предложение поддержала, решив, что за распространением возгорания достаточно наблюдать с помощью спутников и авиации.Фото: pixabay.com