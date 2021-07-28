Следком: полковник МВД Бурятии получил взятку за прекращение уголовного дела

Ведомство раскрыло подробности задержания Андрея Бардаханова





Следственный комитет Иркутской области сообщил некоторые подробности задержания заместителя начальника следственного управления - начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД Бурятии Андрея Бардаханова.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении Андрея Бардаханова под стражу.







Задержание своего сотрудника прокомментировали в МВД Бурятии:



«Руководством МВД по Республике Бурятия по данному факту назначена служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законодательством», - сообщили в пресс-службе полиции.









«27 июля в одной из гостиниц Иркутска заместитель начальника следственного управления МВД получил через посредника взятку в размере 15 млн рублей от адвоката обвиняемого по уголовным делам, расследование которых осуществляет МВД Бурятии. Подозреваемый задержан на месте преступления. Установлено, что взятка предназначалась за способствование принятию подчиненными должностными лицами решения о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого в мошенничестве и причинении имущественного ущерба», - рассказали в следственном ведомстве.Фото и видео: Следственный комитет РФ