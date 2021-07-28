В Бурятии будут судить убийцу трех человек

После жестокой расправы мужчина поджог квартиру и попытался замести следы





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого убийстве трех человек и умышленном уничтожении чужого имущества.

Как сообщили в следственном ведомстве, вечером 15 октября 2020 года пьяный мужчина стал искать сестру. Вместе с родственниками и знакомыми он приехал к дому на улице Денисова и ворвался в квартиру местного жителя. Застав там сестру, употреблявшую спиртное, обвиняемый стал избивать ее собутыльников, а затем схватил на кухне нож и нанес им множество ударов хозяину квартиры, его матери и их знакомому. От полученных повреждений трое потерпевших скончались на месте.Злоумышленник заставил сестру замыть следы преступления, после чего поджег мебель в квартире и скрылся. Затем на окраине Улан-Удэ обвиняемый выкинул нож, после чего в доме у знакомой сжег в печи свою окровавленную одежду. Однако, несмотря на предпринятые меры, вскоре мужчина был задержан и заключен под стражу.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы. В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным заместителем прокурора обвинительным заключением направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии