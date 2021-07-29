На Байкале 12 пассажиров катера отравились угарным газом из-за неисправного двигателя

По факту происшествия проводится доследственная проверка



Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вечером 28 июля в акватории озера Байкал следовал катер по маршруту «остров Ольхон - поселок Турка». На катере находились не менее 15 пассажиров, их точное количество еще устанавливается.



В пути на катере произошло задымление двигателя. При прибытии катера в поселок Турка 12 пассажиров с признаками отравления угарным газом обратились в местную больницу за медицинской помощью.



«На место происшествия выехала следственная группа. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», сообщает следственное управление.



Отметим, несколько дней назад схожий инцидент произошел в Новом Энхалуке. 26 июля в паблике «Аноним 03» появилось видео причалившего к берегу катера, который был окутан дымом. На кадрах было видно, как члены команды тушат возгорание, а две девушки пытаются покинуть судно. Был ли на видео тот же самый катер, с которым произошел инцидент 28 июля, пока не известно.

Фото: «Аноним 03» Как сообщили в пресс-службе ведомства, вечером 28 июля в акватории озера Байкал следовал катер по маршруту «остров Ольхон - поселок Турка». На катере находились не менее 15 пассажиров, их точное количество еще устанавливается.В пути на катере произошло задымление двигателя. При прибытии катера в поселок Турка 12 пассажиров с признаками отравления угарным газом обратились в местную больницу за медицинской помощью.«На место происшествия выехала следственная группа. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», сообщает следственное управление.Фото: «Аноним 03»

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