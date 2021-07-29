В Бурятии шаровая молния разрушила дом сельчанина

Местные власти уже выделили помощь пострадавшей семье





Как сообщили в паблике «Аноним 03», вчера вечером в селе Кырен Тункинского района Бурятии прошла гроза. В ее ходе в дом по улице Кирова попала шаровая молния.

«Походу дом сам развалился. Шаровая молния - это шар высокого напряжения. Все в доме погибли бы. Может обычная молния?», - сомневаются читатели паблика.





«Последствия - на фото», - написал анонимный автор.Впрочем, многие пользователи усомнились, что причиной разрушения дома стала именно шаровая молния.Однако сегодня утром пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова информацию о шаровой молнии подтвердила.«Вчера шаровая молния разрушила дом в селе Кырен. Администрация Тункинского района после случившегося встретилась с семьёй и выделила материальную помощь в размере 10 тысяч рублей из фонда пострадавшим в результате стихийных бедствий», - сообщила она.По ее словам, тункинцы также откликнулись на беду, в которую попала семья с двумя малолетними детьми, и оказывают ей посильную помощь.Фото: «Аноним 03»