Житель Бурятии лишился жизни из-за ребенка

Бывшая жена пожаловалась на мужчину собутыльникам, которые до смерти избили его





Верховный суд Бурятии оставил в силе решение райсуда о продлении срока содержания под стражей в отношении мужчины, который до смерти избил другого человека.

Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемый вместе с еще одним мужчиной и женщиной распивали спиртное. В ходе возлияний женщина пожаловалась на бывшего мужа, который не отдаёт ей ребенка. Собутыльники тут же вызвались помочь. Они приехали в жилище потерпевшего и жестоко избили его руками и ногами, обутыми в ботинки. Мужчина скончался от полученных травм.«Суд первой инстанции обоснованно признал невозможным нахождение обвиняемого вне изоляции от общества с учётом обвинения в совершении особо тяжкого преступления, данных о его личности, наличия судимости. Доводы апелляционных жалоб обвиняемого и его защитника об изменении меры пресечения на домашний арест оставлены без удовлетворения», - сообщили в Верховном суде.Фото: pixabay.com