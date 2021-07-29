Житель Бурятии лишился жизни из-за ребенка

Бывшая жена пожаловалась на мужчину собутыльникам, которые до смерти избили его
Верховный суд Бурятии оставил в силе решение райсуда о продлении срока содержания под стражей в отношении мужчины, который до смерти избил другого человека.
Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемый вместе с еще одним мужчиной и женщиной распивали спиртное. В ходе возлияний женщина пожаловалась на бывшего мужа, который не отдаёт ей ребенка. Собутыльники тут же вызвались помочь. Они приехали в жилище потерпевшего и жестоко избили его руками и ногами, обутыми в ботинки. Мужчина скончался от полученных травм.
«Суд первой инстанции обоснованно признал невозможным нахождение обвиняемого вне изоляции от общества с учётом обвинения в совершении особо тяжкого преступления, данных о его личности, наличия судимости. Доводы апелляционных жалоб обвиняемого и его защитника об изменении меры пресечения на домашний арест оставлены без удовлетворения», - сообщили в Верховном суде.
Фото: pixabay.com
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