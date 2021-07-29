В Бурятии на берегу Байкала нашли письмо в бутылке c криком о помощи

Отдыхающие наткнулись на бутылку, внутри которой было послание с координатами

В местном паблике «Аноним 03» отдыхающие в Новом Энхалуке рассказали о своей находке.- В Новом Энхалуке на берегу Байкала нашли бутылку с посланием: «SOS помогите», - сообщили авторы поста, продемонстрировав фотографию записки.На ней видно, что текст нацарапан ручкой на куске картона. В письме сказано: «SOS. Я на острове, координаты 47587833946», далее – неразборчиво.Пользователей соцсетей находка взволновала. Многие советуют автору обратиться в госорганы.- А если это правда? Прежде, чем выставлять такое на все общее, надо было сначала в полицию сходить, а потом уже выставлять, - пишут под постом.- В полицию идти с этим, а вы выкладываете! Может действительно в этом нашем жестоком мире кому-то помощь нужна! – высказываются в паблике.- К такого рода информации всё же нужно относиться более серьёзнее, без выкладки «уколов» и издевательских, тупых шуток. Чей-то родственник если бы пропал, то как бы многие вели себя в такой ситуации? – вопрошают там же.Впрочем, другие уверены, что послание – всего лишь детская шалость.- Детский почерк, однако, лагерная шутка, - предполагают в сообществе.- Взрослый человек, написал бы подробнее, где он, что с ним. А по почерку видно, что это ребёнок. И координаты так не пишутся. Тяжело сейчас взять и просто так без всего прописать свои координаты, - добавляют в ответ.фото: аноним 03