29.07.2021
В Бурятии на берегу Байкала нашли письмо в бутылке c криком о помощи

В Бурятии на берегу Байкала нашли письмо в бутылке c криком о помощи

Отдыхающие наткнулись на бутылку, внутри которой было послание с координатами

В местном паблике «Аноним 03» отдыхающие в Новом Энхалуке рассказали о своей находке. 

- В Новом Энхалуке на берегу Байкала нашли бутылку с посланием: «SOS помогите», - сообщили авторы поста, продемонстрировав фотографию записки.

На ней видно, что текст нацарапан ручкой на куске картона. В письме сказано: «SOS. Я на острове, координаты 47587833946», далее – неразборчиво. 





Пользователей соцсетей находка взволновала. Многие советуют автору обратиться в госорганы. 

- А если это правда? Прежде, чем выставлять такое на все общее, надо было сначала в полицию сходить, а потом уже выставлять, - пишут под постом.

- В полицию идти с этим, а вы выкладываете! Может действительно в этом нашем жестоком мире кому-то помощь нужна! – высказываются в паблике.

- К такого рода информации всё же нужно относиться более серьёзнее, без выкладки «уколов» и издевательских, тупых шуток. Чей-то родственник если бы пропал, то как бы многие вели себя в такой ситуации? – вопрошают там же.

Впрочем, другие уверены, что послание – всего лишь детская шалость.

- Детский почерк, однако, лагерная шутка, - предполагают в сообществе.

- Взрослый человек, написал бы подробнее, где он, что с ним. А по почерку видно, что это ребёнок. И координаты так не пишутся. Тяжело сейчас взять и просто так без всего прописать свои координаты, - добавляют в ответ.


фото: аноним 03
письмо


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