В Бурятии прекращено уголовное дело в отношении подростка, убившего отчима

Школьник ударил мужчину ножом, защищая мать
Следственный комитет Бурятии прекратил уголовное дело в отношении 14-летнего подростка из поселка Юбилейный Баргузинского района. В начале января этого года подросток ударил ножом 58-летнего отчима, защищая мать от избиения. Мужчина скончался на месте.
«В ходе предварительного следствия проводилась комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой установлено, что в момент совершения инкриминируемого деяния подросток находился в состоянии аффекта на фоне длительной психотравмирующей ситуации. Уголовная ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта, наступает с 16 лет, которых подросток не достиг. Поэтому в его действиях не усмотрено состава преступления», - сообщили "Номер один" в Следственном комитете Бурятии.
Напомним, убийство 58-летнего мужчины произошло в ночь с 7 на 8 января. По версии следствия, потерпевший проживал вместе с сожительницей и тремя несовершеннолетними детьми. В день происшествия он принялся распивать алкоголь. Ночью сожительница спрятала от него бутылку с остатками спиртного, после чего ушла в соседнюю комнату кормить грудного ребенка. Через непродолжительное время пьяный мужчина сломал двери, ворвался в комнату и стал избивать сожительницу, требуя вернуть алкоголь. Находившийся рядом подросток, желая защитить мать, схватил на кухне нож, подбежал к отчиму со спины и нанес удар клинком в область задней поверхности грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Подросток позвал соседа, который вызвал скорую и полицию.
Вскоре подростка и его мать пригласили в программу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», где они рассказали подробности трагедии.
В разговоре с ведущим Андреем Малаховым и гостями эфира подросток рассказал, что с покойным часто были конфликты. Как полагал ребенок, отчиму он не нравился. Мальчик отмечает, что боялся спросить у отчима, почему тот поднимает руку на его мать. По его словам, скандалы начинались часто, когда мужчина был пьян.
– Когда он к нам только пришел, было все нормально. Он (отчим) работал. Два года отработал, потом стало все по-другому, – вспоминал подросток.
Мать подтверждала, что отчим к пасынку относился предвзято. При этом погибший был рад рождению общего ребенка – младшей дочери Дарьи. Но спустя время все изменилось.
– Он бросил работу. Последний год как будто бы взбесился. Начинал на нас орать, отрывался, за волосы таскал меня. Сына не один раз трогал. Подойдет ребенок: «Дядя Гена, помогите сделать уроки», если он что-то не поймет и второй раз спросит, он (отчим) начинал его обзывать: «Дебил ты недоношенный, иди отсюда», швырял в него книги и тетради, – вспоминала мать 14-летнего подростка.
Впрочем, опрошенные журналистами соседи характеризовали убитого мужчину без осуждения и говорили, что он часто помогал делами по району и создавал приятное впечатление.
Фото: скриншот видео
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