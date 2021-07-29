В Бурятии прекращено уголовное дело в отношении подростка, убившего отчима

Школьник ударил мужчину ножом, защищая мать



Следственный комитет Бурятии прекратил уголовное дело в отношении 14-летнего подростка из поселка Юбилейный Баргузинского района. В начале января этого года подросток ударил ножом 58-летнего отчима , защищая мать от избиения. Мужчина скончался на месте.

«В ходе предварительного следствия проводилась комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой установлено, что в момент совершения инкриминируемого деяния подросток находился в состоянии аффекта на фоне длительной психотравмирующей ситуации. Уголовная ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта, наступает с 16 лет, которых подросток не достиг. Поэтому в его действиях не усмотрено состава преступления», - сообщили "Номер один" в Следственном комитете Бурятии.



Напомним, убийство 58-летнего мужчины произошло в ночь с 7 на 8 января. По версии следствия, потерпевший проживал вместе с сожительницей и тремя несовершеннолетними детьми. В день происшествия он принялся распивать алкоголь. Ночью сожительница спрятала от него бутылку с остатками спиртного, после чего ушла в соседнюю комнату кормить грудного ребенка. Через непродолжительное время пьяный мужчина сломал двери, ворвался в комнату и стал избивать сожительницу, требуя вернуть алкоголь. Находившийся рядом подросток, желая защитить мать, схватил на кухне нож, подбежал к отчиму со спины и нанес удар клинком в область задней поверхности грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Подросток позвал соседа, который вызвал скорую и полицию.



Вскоре подростка и его мать пригласили в программу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», где они



В разговоре с ведущим Андреем Малаховым и гостями эфира подросток рассказал, что с покойным часто были конфликты. Как полагал ребенок, отчиму он не нравился. Мальчик отмечает, что боялся спросить у отчима, почему тот поднимает руку на его мать. По его словам, скандалы начинались часто, когда мужчина был пьян.



– Когда он к нам только пришел, было все нормально. Он (отчим) работал. Два года отработал, потом стало все по-другому, – вспоминал подросток.



Мать подтверждала, что отчим к пасынку относился предвзято. При этом погибший был рад рождению общего ребенка – младшей дочери Дарьи. Но спустя время все изменилось.



– Он бросил работу. Последний год как будто бы взбесился. Начинал на нас орать, отрывался, за волосы таскал меня. Сына не один раз трогал. Подойдет ребенок: «Дядя Гена, помогите сделать уроки», если он что-то не поймет и второй раз спросит, он (отчим) начинал его обзывать: «Дебил ты недоношенный, иди отсюда», швырял в него книги и тетради, – вспоминала мать 14-летнего подростка.



Впрочем, опрошенные журналистами соседи характеризовали убитого мужчину без осуждения и говорили, что он часто помогал делами по району и создавал приятное впечатление.



Фото: скриншот видео «В ходе предварительного следствия проводилась комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой установлено, что в момент совершения инкриминируемого деяния подросток находился в состоянии аффекта на фоне длительной психотравмирующей ситуации. Уголовная ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта, наступает с 16 лет, которых подросток не достиг. Поэтому в его действиях не усмотрено состава преступления», - сообщили "Номер один" в Следственном комитете Бурятии.Напомним, убийство 58-летнего мужчины произошло в ночь с 7 на 8 января. По версии следствия, потерпевший проживал вместе с сожительницей и тремя несовершеннолетними детьми. В день происшествия он принялся распивать алкоголь. Ночью сожительница спрятала от него бутылку с остатками спиртного, после чего ушла в соседнюю комнату кормить грудного ребенка. Через непродолжительное время пьяный мужчина сломал двери, ворвался в комнату и стал избивать сожительницу, требуя вернуть алкоголь. Находившийся рядом подросток, желая защитить мать, схватил на кухне нож, подбежал к отчиму со спины и нанес удар клинком в область задней поверхности грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Подросток позвал соседа, который вызвал скорую и полицию.Вскоре подростка и его мать пригласили в программу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», где они рассказали подробности трагедии.В разговоре с ведущим Андреем Малаховым и гостями эфира подросток рассказал, что с покойным часто были конфликты. Как полагал ребенок, отчиму он не нравился. Мальчик отмечает, что боялся спросить у отчима, почему тот поднимает руку на его мать. По его словам, скандалы начинались часто, когда мужчина был пьян.– Когда он к нам только пришел, было все нормально. Он (отчим) работал. Два года отработал, потом стало все по-другому, – вспоминал подросток.Мать подтверждала, что отчим к пасынку относился предвзято. При этом погибший был рад рождению общего ребенка – младшей дочери Дарьи. Но спустя время все изменилось.– Он бросил работу. Последний год как будто бы взбесился. Начинал на нас орать, отрывался, за волосы таскал меня. Сына не один раз трогал. Подойдет ребенок: «Дядя Гена, помогите сделать уроки», если он что-то не поймет и второй раз спросит, он (отчим) начинал его обзывать: «Дебил ты недоношенный, иди отсюда», швырял в него книги и тетради, – вспоминала мать 14-летнего подростка.Впрочем, опрошенные журналистами соседи характеризовали убитого мужчину без осуждения и говорили, что он часто помогал делами по району и создавал приятное впечатление.Фото: скриншот видео

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