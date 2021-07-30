Житель Бурятии получил 5 лет «строгача» за кражу бани

У мужчины были непогашенные судимости, но это его не остановило





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Улан-Удэ, обвиняемого в совершении двух краж.

«В феврале прошлого года мужчина решил украсть баню с земельного участка ДНТ «Васюки» Тарбагатайского района для ее продажи. Он сфотографировал строение и с фейковой страницы в социальной сети «Вконтакте» разместил объявление о продаже. Договорившись с покупателем, злоумышленник предложил ему вывезти баню самостоятельно. Неосведомленный о преступных намерениях «продавца» гражданин вывез баню в Иволгинский район и перевел 37 тыс. рублей. Преступными действиями хозяйке строения причинен ущерб в размере 106,5 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.



Кроме того, мужчина совершил кражу автомобильных колес и электрооборудования из нежилого дома соседнего ДНТ. Ущерб составил 73 тыс. рублей.



Суд признал мужчину виновным и с учетом непогашенных судимостей приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.



Фото: «Номер один» «В феврале прошлого года мужчина решил украсть баню с земельного участка ДНТ «Васюки» Тарбагатайского района для ее продажи. Он сфотографировал строение и с фейковой страницы в социальной сети «Вконтакте» разместил объявление о продаже. Договорившись с покупателем, злоумышленник предложил ему вывезти баню самостоятельно. Неосведомленный о преступных намерениях «продавца» гражданин вывез баню в Иволгинский район и перевел 37 тыс. рублей. Преступными действиями хозяйке строения причинен ущерб в размере 106,5 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Кроме того, мужчина совершил кражу автомобильных колес и электрооборудования из нежилого дома соседнего ДНТ. Ущерб составил 73 тыс. рублей.Суд признал мужчину виновным и с учетом непогашенных судимостей приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»

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