В Улан-Удэ росгвардейцы перехитрили воровку телефона

Правоохранители позвонили на украденный гаджет и договорились о выкупе
Ночью на бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ к сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии обратилась девушка с просьбой о помощи. Она сообщила, что у нее только что похитили телефон. Потерпевщая рассказала, что к их компании на скамейку подсели мужчина с женщиной, а после того, как пара ушла, из ее сумочки пропал дорогой телефон.
Правоохранители стали звонить на номер краденого телефона, и только с пятой попытки им ответил женский голос. Воровка потребовала выкуп за возврат гаджета. В ходе переговоров сумма вознаграждения понизилась с 3 до 1,5 тысяч рублей.
Договорившись о встрече выше по бульвару, росгвардейцы задержали подозреваемую. При личном досмотре у нее нашли украденный телефон.
Воровкой оказалась 45-летняя, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности горожанка. Женщину доставили в полицию, по факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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