В Улан-Удэ росгвардейцы перехитрили воровку телефона

Правоохранители позвонили на украденный гаджет и договорились о выкупе





Ночью на бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ к сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии обратилась девушка с просьбой о помощи. Она сообщила, что у нее только что похитили телефон. Потерпевщая рассказала, что к их компании на скамейку подсели мужчина с женщиной, а после того, как пара ушла, из ее сумочки пропал дорогой телефон.

Правоохранители стали звонить на номер краденого телефона, и только с пятой попытки им ответил женский голос. Воровка потребовала выкуп за возврат гаджета. В ходе переговоров сумма вознаграждения понизилась с 3 до 1,5 тысяч рублей.Договорившись о встрече выше по бульвару, росгвардейцы задержали подозреваемую. При личном досмотре у нее нашли украденный телефон.Воровкой оказалась 45-летняя, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности горожанка. Женщину доставили в полицию, по факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии