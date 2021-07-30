В Бурятии молодой полицейский получил 3 года колонии за избиение задержанного

Родственники оперативника уверены, что его подставили коллеги



Верховный суд Бурятии оставил в силе решение Баргузинского райсуда по делу экс-полицейского из Курумканского райотдела Эрдэма Шоботкина, обвиняемого в применении насилия к задержанному. Согласно вердикту суда, бывший оперативник проведет три года в колонии общего режима.

Подробности уголовного преследования полицейского стали известны уже после приговора суда первой инстанции. Тогда родственники осужденного опубликовали на сайте change.org петицию с требованием



Как сообщили родственники, 4 сентября 2019 года опергруппа в количестве 5 сотрудников полиции прибыла на заимку вблизи села Аргада для задержания местного жителя, подозреваемого в краже квадроцикла. Только недавно приступивший к службе Эрдэм Шоботкин также был в составе опергруппы, однако на тот момент еще не имел служебного удостоверения и должностных инструкций.



Как было сказано в петиции, в ходе задержания двое полицейских применили силу и нанесли побои подозреваемому, но Шоботкин в этом не участвовал. На следующий день задержанного отпустили, после чего его родственников последовало заявление в прокуратуру об избиении. В нем было указано, что сельчанина избили сотрудники полиции без указания их фамилий.



«В итоге по факту нанесения побоев появилось уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», началось следствие. Сотрудники полиции решили оговорить молодого лейтенанта Шоботкина и даже уговаривали его взять вину на себя, оправдывая это тем, что у них семьи, дети, а Шоботкин холост. Также они оказали давление на потерпевшего, чтобы он дал показания против одного Шоботкина, угрожая ему расправой. Изначально потерпевший под давлением согласился с ними, однако потом осознал, что оговорил невиновного и изменил показания, но следствие и суд не приняли это во внимание», - говорилось в петиции.



По мнению авторов обращения, следствие отказалось учитывать многие факты по той причине, что в случае признания виновными остальных полицейских встанет вопрос о групповом избиении, умышленном сговоре и некомпетентности сотрудников и начальника райотдела полиции.



«Таким образом, свалить вину на молодого неопытного сотрудника выгодно всем, иначе встанет вопрос: чем занимались опытные сотрудники опергруппы в момент задержания подозреваемого, если, по их словам, избивал его Шоботкин? И почему не пресекли эти неправомерные действия?», - задавались вопросом родственники бывшего оперативника.



«Для молодого человека, мечтавшего честно работать на благо народа в правоохранительных органах, ситуация, с которой он столкнулся, не отработав и двух недель, была просто шокирующей. Будучи человеком справедливым и честным, он не ожидал такой клеветы со стороны старших опытных сослуживцев. Для себя Эрдэм решил, что будет бороться за честное имя и справедливость. Все жители родного села Могойто, Курумканского района, Бурятии, друзья и родные до последнего надеялись на честное следствие и вынесение справедливого решения суда. Такой исход дела, когда невиновный молодой человек осужден, а настоящие преступники продолжают работать в правоохранительных органах, вызвал большой общественный резонанс и негодование! У людей исчезает вера в справедливость и непредвзятость всей правоохранительной системы республики Бурятии, где решения суда принимаются в угоду «сильным мира сего», имеющим связи и деньги. Простому человеку надеяться на справедливость властей не приходится!», - резюмировали автор обращения.



На данный момент петицию подписали более двух тысяч человек.



Фото: «Номер один» Подробности уголовного преследования полицейского стали известны уже после приговора суда первой инстанции. Тогда родственники осужденного опубликовали на сайте change.org петицию с требованием пересмотра уголовного дела и оправдания лейтенанта.Как сообщили родственники, 4 сентября 2019 года опергруппа в количестве 5 сотрудников полиции прибыла на заимку вблизи села Аргада для задержания местного жителя, подозреваемого в краже квадроцикла. Только недавно приступивший к службе Эрдэм Шоботкин также был в составе опергруппы, однако на тот момент еще не имел служебного удостоверения и должностных инструкций.Как было сказано в петиции, в ходе задержания двое полицейских применили силу и нанесли побои подозреваемому, но Шоботкин в этом не участвовал. На следующий день задержанного отпустили, после чего его родственников последовало заявление в прокуратуру об избиении. В нем было указано, что сельчанина избили сотрудники полиции без указания их фамилий.«В итоге по факту нанесения побоев появилось уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», началось следствие. Сотрудники полиции решили оговорить молодого лейтенанта Шоботкина и даже уговаривали его взять вину на себя, оправдывая это тем, что у них семьи, дети, а Шоботкин холост. Также они оказали давление на потерпевшего, чтобы он дал показания против одного Шоботкина, угрожая ему расправой. Изначально потерпевший под давлением согласился с ними, однако потом осознал, что оговорил невиновного и изменил показания, но следствие и суд не приняли это во внимание», - говорилось в петиции.По мнению авторов обращения, следствие отказалось учитывать многие факты по той причине, что в случае признания виновными остальных полицейских встанет вопрос о групповом избиении, умышленном сговоре и некомпетентности сотрудников и начальника райотдела полиции.«Таким образом, свалить вину на молодого неопытного сотрудника выгодно всем, иначе встанет вопрос: чем занимались опытные сотрудники опергруппы в момент задержания подозреваемого, если, по их словам, избивал его Шоботкин? И почему не пресекли эти неправомерные действия?», - задавались вопросом родственники бывшего оперативника.«Для молодого человека, мечтавшего честно работать на благо народа в правоохранительных органах, ситуация, с которой он столкнулся, не отработав и двух недель, была просто шокирующей. Будучи человеком справедливым и честным, он не ожидал такой клеветы со стороны старших опытных сослуживцев. Для себя Эрдэм решил, что будет бороться за честное имя и справедливость. Все жители родного села Могойто, Курумканского района, Бурятии, друзья и родные до последнего надеялись на честное следствие и вынесение справедливого решения суда. Такой исход дела, когда невиновный молодой человек осужден, а настоящие преступники продолжают работать в правоохранительных органах, вызвал большой общественный резонанс и негодование! У людей исчезает вера в справедливость и непредвзятость всей правоохранительной системы республики Бурятии, где решения суда принимаются в угоду «сильным мира сего», имеющим связи и деньги. Простому человеку надеяться на справедливость властей не приходится!», - резюмировали автор обращения.На данный момент петицию подписали более двух тысяч человек.Фото: «Номер один»

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