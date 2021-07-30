Суд оправдал улан-удэнца по делу об изготовлении детской порнографии

Жалоба обвинения отклонена





Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес оправдательный приговор в отношении горожанина, обвиняемого по достаточно редкой статье УК РФ - «Фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления и (или) распространения порнографических материалов». Как следует из судебной картотеки, вердикт суда был обжалован прокурором. Однако Верховный суд Бурятии отклонил апелляционную жалобу обвинения, оставив решение райсуда без изменений.

Какие-либо подробности дела неизвестны. «Дело связано с преступлением против несовершеннолетней и затрагивает вопросы частной личной жизни, поэтому никаких комментариев по нему не будет», сообщили в правоохранительных органах.Фото: «Номер один»