Суд оправдал улан-удэнца по делу об изготовлении детской порнографии

Жалоба обвинения отклонена
Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес оправдательный приговор в отношении горожанина, обвиняемого по достаточно редкой статье УК РФ - «Фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления и (или) распространения порнографических материалов». Как следует из судебной картотеки, вердикт суда был обжалован прокурором. Однако Верховный суд Бурятии отклонил апелляционную жалобу обвинения, оставив решение райсуда без изменений.
Какие-либо подробности дела неизвестны. «Дело связано с преступлением против несовершеннолетней и затрагивает вопросы частной личной жизни, поэтому никаких комментариев по нему не будет», сообщили в правоохранительных органах.
Фото: «Номер один»
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.