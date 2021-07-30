Задержанного за взятку полковника МВД Бурятии отправили в СИЗО

Андрею Бардаханову предъявлено обвинение в особо крупной взятке



Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Иркутской области предъявил обвинение заместителю начальника следственного управления МВД Бурятии полковнику Андрею Бардаханову в получении взятки в особо крупном размере.

Сегодня Кировский районный суд Иркутска удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Андрей Бардаханов арестован на 2 месяца.



«Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в следственном ведомстве.



Напомним, по версии следствия, 27 июля в одной из гостиниц Иркутска полковник получил через посредника



Фото: Следственный комитет Иркутской области Сегодня Кировский районный суд Иркутска удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Андрей Бардаханов арестован на 2 месяца.«Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в следственном ведомстве.Напомним, по версии следствия, 27 июля в одной из гостиниц Иркутска полковник получил через посредника взятку в размере 15 млн рублей от адвоката обвиняемого. Правоохранители полагают, что она предназначалась в качестве вознаграждения за закрытие одного из уголовных дел, расследованием которых занимается МВД Бурятии.Фото: Следственный комитет Иркутской области

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