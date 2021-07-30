Жительница Улан-Удэ украла дом у соседей

Таким образом горожанка решила отомстить им за пустые обещания



24 июля в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 54-летней местной жительницы. Горожанка сообщила, что неизвестные похитили сруб дома, поставленный ими 3-4 года назад на земельном участке в СНТ «Металлист». Ущерб она оценила в 150 тысяч рублей.



Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в результате которых была установлена подозреваемая – 44-летняя бывшая владелица земли.



- Оказалось, что 10 лет назад женщина размежевала свой огороженный участок на два. Один из них она продала. Новые соседи обещали построить забор и отгородиться от улан-удэнки. Однако за эти годы обещание так и не выполнили и, более того, по ее словам, привели землю в запустение. Тогда злоумышленница решила отомстить гражданам и продать поставленный ими сруб дома. Через знакомого она нашла покупателя, который на грузовике увез сруб к себе, заплатив ей 15 тысяч рублей, - рассказали в МВД Бурятии.



Отметим, ранее к уголовной ответственности горожанка не привлекалась, нигде не работает. По факту кражи сруба дома возбуждено уголовное дело.







фото: Номер один

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