В Улан-Удэ двое парней ограбили горожанина на остановке

Одного из грабителей удалось задержать в Забайкальском крае



Сотрудники улан-удэнской полиции вместе с коллегами из Забайкальского края задержали подозреваемого в грабеже. Установлено, что в апреле текущего года 24-летний житель Забайкалья приехал в Бурятию на заработки.



- В ночное время он вместе с другом шел из кафе, где они употребляли спиртное, и на остановке общественного транспорта на улице Бабушкина увидел молодого человека. Парень ждал такси. Злоумышленник вместе с приятелем подошли к незнакомцу и разговорились с ним. А после, увидев в его руках сотовый телефон, толкнули на землю и, вырвав гаджет, скрылись, - рассказали в МВД Бурятии.



Спустя несколько дней после инцидента 24-летний подозреваемый, оставив мысли о заработке, вновь уехал в Забайкальский край. Отметим, ранее был неоднократно судим.



Теперь за грабеж в отношении забайкальца возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Личность второго фигуранта также установлена полицейскими, ведется его розыск. Следствие продолжается.







фото: pixabay.com

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