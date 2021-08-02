В Бурятии иркутский турист отдохнул на два уголовных дела

Парень ограбил магазин и спалил чужой автомобиль





Ночью 30 июля в полицию Северобайкальска поступило сообщение о возгорании автомобиля. Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро выяснили, что речь идет о поджоге. На записях с камер видеонаблюдения было видно, как неизвестный молодой человек облил припаркованное авто воспламеняющийся жидкостью и поджег, после чего скрылся.

Поджигателя задержали. Им оказался 20-летний ранее не судимый житель Иркутской области. Со слов парня, в Бурятию он прибыл для отдыха. Хозяина сгоревшей иномарки молодой человек не знал, а причину поджога объяснил сильным алкогольным опьянением.По факту поджога возбуждено уголовное дело. Ущерб составил 600 тысяч рублей. Также выяснилось, что накануне днем молодой человек похитил с прилавка продуктового магазина алкоголь, сигареты и продукты. Причиненный ущерб сейчас устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж», сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com