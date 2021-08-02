Житель Улан-Удэ демонстрировал гениталии на детской площадке

С мужчиной сейчас разбирается полиция



Накануне в Улан-Удэ местные жители столкнулись с эксгибиционистом. Как сообщили в Телеграм-канале «Перехват 03», во дворе жилого дома на детской площадке извращенец «размахивал трусами и трогал себя за интимное место» на глазах у случайных прохожих, в том числе детей. Информацию о вопиющем случае подтвердили в правоохранительных органах.



- Поступило сообщение о том, что на детской площадке во дворе жилого дома по ул. Лимонова мужчина в нижнем белье демонстрирует прохожим гениталии. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обнаружили мужчину в нижнем белье, сидящем на скамье детской площадки. Рядом находился прохожий, который вызвал сотрудников и рассказал о развратных действиях мужчины, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.



Задержанного доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.







фото: Росгвардия РБ

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