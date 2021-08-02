В Бурятии продавщица обогатилась за счет «мертвых душ»

Женщина списывала украденные продукты на умерших или вовсе выдуманных жителей



В Заиграевском районе к уголовной ответственности за мошенничество будет привлечена продавец продуктового магазина. Полицейскими установлено, что 40-летняя продавец магазина в селе Новая Курба похитила продукты питания на сумму более 200 тысяч рублей. В ходе ревизии хозяйка торговой точки выявила недостачу и сообщила в полицию.

- Установлено, что в сельском магазине имелась тетрадь, куда продавец записывала данные граждан, которым были переданы товары в рассрочку платежа. С ноября 2019 года по апрель 2021 года женщина вписывала в «долговую тетрадь» данные не проживающих на территории поселения граждан, а также умерших и не существующих людей. Товар, который, якобы, приобрели граждане в долг, женщина забирала себе, - рассказали в МВД Бурятии.

В ходе следствия продавец призналась в содеянном и пообещала возместить причиненный ущерб. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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