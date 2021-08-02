В Улан-Удэ молодую пару спасли от суицида

Парень с девушкой открыли дверь в квартиру, только когда ее начали вскрывать
Поздним вечером 1 августа в поисково-спасательную службу Управления по ЧС администрации Улан-Удэ поступило сообщение, что в квартире на ул. Жердева двое молодых людей, предположительно, совершили суицид.
На место происшествия прибыли полицейские, однако жильцы не открыли им. Тогда были вызваны городские спасатели, которые начали вскрывать входную дверь.
«После беседы с сотрудниками спасательной службы жильцы открыли дверь сами. В квартире находились 23-летний молодой человек с подругой. Поскольку им требовалась помощь медиков, пострадавших передали сотрудникам скорой помощи», - сообщили в Управлении по ЧС.
Фото: скриншоты видео
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