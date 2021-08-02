В Улан-Удэ молодую пару спасли от суицида

Парень с девушкой открыли дверь в квартиру, только когда ее начали вскрывать





Поздним вечером 1 августа в поисково-спасательную службу Управления по ЧС администрации Улан-Удэ поступило сообщение, что в квартире на ул. Жердева двое молодых людей, предположительно, совершили суицид.

«После беседы с сотрудниками спасательной службы жильцы открыли дверь сами. В квартире находились 23-летний молодой человек с подругой. Поскольку им требовалась помощь медиков, пострадавших передали сотрудникам скорой помощи», - сообщили в Управлении по ЧС.





На место происшествия прибыли полицейские, однако жильцы не открыли им. Тогда были вызваны городские спасатели, которые начали вскрывать входную дверь.Фото: скриншоты видео